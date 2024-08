Stop al degrado in via Veneto. Arriva l’operatore ecologico. Pulirà le “microdiscariche“

Troppa sporcizia e troppo degrado urbano lungo la centrale via Vittorio Veneto per non intervenire con una specifica e quotidiana azione di pulizia. Da pochi giorni, un operatore ecologico si dedica e si dedicherà esclusivamente a questo compito che, nello specifico, prevede lo svuotamento dei cestini pubblici e la raccolta dei piccoli rifiuti, sempre più spesso lasciati sui marciapiedi e nei diversi settori pedonalizzati di questo storico vialone che è, da sempre, la più frequentata arteria del territorio locale. Dai controlli effettuati dal Comune di Bresso, come precisa l’assessore all’Ambiente Sergio Chirico, negli ultimi mesi l’inciviltà e il malcostume di lasciare per terra i rifiuti in sono aumentati decisamente provocando, di conseguenza, situazioni di degrado e lo stato di abbandono in diverse aree: il tutto, tenendo anche conto che, dallo scorso marzo, sono stati aperti i primi cantieri per la costruzione della nuova tranvia "Milano-Seregno" lungo il vecchio sedime , sul lato Est di via Vittorio Veneto.

L’operatore incaricato avrà il compito di pulire i numerosi spazi a disposizione dei pedoni, pinzettando i rifiuti a terra, e di sostituire regolarmente i sacchetti nei cestini. L’obiettivo è quello di monitorare le varie zone del vialone, mantenendole pulite e in ordine. "Siamo fiduciosi che questo intervento contribuirà significativamente a migliorare la qualità della vita dei residenti, dei commercianti della zona e di chi transita quotidianamente per via Vittorio Veneto", conclude l’assessore bressese Chirico. Giuseppe Nava