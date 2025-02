Potenziamento della Rho-Gallarate, parte la demolizione della stazione di Vanzago: si comincia da locale spogliatoio e parcheggio delle bici

Vanzago (Milano), 25 febbraio 2025 – I lavori per il potenziamento della linea ferroviaria Rho-Vanzago con la realizzazione del quarto binario arrivano in stazione a Vanzago. Come è noto, dopo la decisione del Consiglio di Stato di sospendere gli effetti della sentenza del Tar dello scorso dicembre – che aveva annullato l’approvazione del progetto definitivo della Rho-Parabiago – a metà gennaio i lavori sono ripartiti e procedono secondo il cronoprogramma. Nelle scorse settimane sono stati eseguiti indagini e sondaggi all’interno del sottopasso pedonale della stazione, quello che consente l’accesso ai binari e che collega piazza XXV Aprile a via Assisi, necessari per eseguire i lavori di modifica dello stesso sottopasso. Sono stati avviati i lavori di bonifica di ordigni esplosivi nella zona di via Vittorio Veneto - Isola Maddalena, fondamentali prima di procedere alla realizzazione di allungamento del sottopasso di viale Europa unita.

Soluzioni alternative

Oggi l’impresa Luigi Notari farà i lavori propedeutici alla demolizione del locale ferroviario adibito a spogliatoio che si trova nell’area dell’ex deposito merci e del parcheggio biciclette coperto di proprietà del Comune di Vanzago, in programma a partire da domani. Per garantire ai pendolari un posto sicuro dove lasciare le biciclette, l’impresa posizionerà in piazza XXV Aprile quattro rastrelliere portabiciclette che saranno monitorate dal sistema di videosorveglianza del Comune presente nell’area della stazione. L’immobile nell’area della stazione che sarà abbattutto è quello dell’ex bar, anche se non sono ancora stati indicati i tempi di intervento. Per queste operazioni di demolizione in piazza XXV Aprile, per non creare disagi ai residenti, il Comune ha prescritto che i mezzi pesanti debbano utilizzare una pista di cantiere appositamente realizzata dall’inizio di via Vittorio Veneto passando all’interno delle aree già di proprietà delle ferrovie.

La progressione dei lavori

“Tutte le strutture di proprietà di Rfi/Italferr nella zona della stazione – fa sapere il sindaco Lorenzo Musante – verranno progressivamente demolite per permettere la realizzazione della nuova fermata di Vanzago, a eccezione del vecchio deposito merci sul quale la Soprintendenza all’archeologia, belle arti e paesaggio ha imposto il vincolo di non abbattimento per l’importanza storica e architettonica”. Uno dopo l’altro i cantieri del contestato quarto binario stanno diventando realtà, tra malumori dei residenti che non si placano e l’impegno del Comune per limitare i disagi.