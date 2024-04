Caos a Milano Centrale, i tabelloni della stazione vanno in tilt: ecco il link per vedere partenze e arrivi

Caos tra pendolari e viaggiatori nella stazione di Milano Centrale: mercoledì pomeriggio tutti i tabelloni che mostrano le informazioni su partenze e arrivi sono andati in tilt per cause anche ignote. Il servizio è stato sostituito dagli altoparlanti ma per uno scalo come quello milanese, dove nelle ore di punta partono diversi treni al minuto, la situazione è rimasta critica. Tutti i viaggiatori possono trovare gli orari di arrivi e partenze a questo link.

Il guasto è stato segnalato intorno alle 19 quando tutti gli schermi della stazione sono diventati improvvisamente neri e, di conseguenza, centinaia di viaggiatori confusi hanno preso d’assalto i punti informazioni disseminati nell’atrio