Stazione a ponte, trovato l’amianto nel vecchio edificio: ritardi in vista

Quattro mesi di ritardo anche per la stazione a ponte. Nel vecchio edificio, che deve essere demolito, è stato trovato l’amianto. Quindi, scattano tutte le procedure per la rimozione e lo smaltimento con società e discariche specializzate. Un iter burocratico che porta alle lungaggini tra l’approvazione del piano di bonifica e lo smantellamento. "Intanto i lavori per la pensilina stanno andando avanti come quelli per le strutture portanti e a breve ci sarà l’installazione della scala mobile", spiega l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda, che solo fino a pochi giorni fa aveva assicurato più volte che almeno le opere della stazione di Renzo Piano (nella foto) stessero procedendo nei tempi. Entro giugno dovrebbero partire le gare di MilanoSesto per assegnare le opere pubbliche propedeutiche a Città della Salute, con un cronoprogramma che andrà aggiornato visti i ritardi a cascata. "Abbiamo anche chiesto la messa in sicurezza degli edifici storici nel comparto Unione", fa sapere Lamiranda. Che, però, si trova davanti la grande incognita del piano Falck: un nuovo possibile progetto complessivo. Nuovi architetti, nuovo masterplan, con un effetto domino scaturito dai passaggi di mano delle aree (a fine giugno è attesa la firma degli accordi di cessione dei terreni da parte di Hines ai Coima e Redo che entrano nell’operazione). "Il 26 aprile abbiamo mandato una comunicazione per capire, dopo 18 mesi, quali sono le intenzioni sulla variante urbanistica. Il 9 maggio MilanoSesto ci ha chiesto un mese per confermare la volontà di andare avanti con quel piano oppure no". Il rischio è di tornare dal via, con gli ovvi strascichi sui tempi di una riconversione che stenta ancora a decollare. "Abbiamo chiesto a MilanoSesto delle garanzie anche sugli interlocutori. Che rimangano le 4-5 figure chiave della società, memoria storica del progetto, in modo che i nuovi protagonisti non pensino di ricominciare tutto daccapo". La.La.