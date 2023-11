Stazione a ponte, si procede. Il termine è previsto nel 2025

Tra due anni la nuova stazione sarà pronta. Per novembre 2025, infatti, tutti gli edifici e le nuove piazze saranno completate e, dopo decenni di attesa, saranno ricucite le due parti di città, da sempre separate dalla ferrovia. La stazione a ponte, disegnata dall’archistar Renzo Piano e progettata dallo studio Ottavio Di Blasi & Partners, è la prima opera a essere partita sulle aree Falck. La prima pietra fu posata dalla società Cimolai a ottobre 2021, la passerella fu installata con un lavoro su tre notti ad aprile dell’anno scorso e il 27 agosto 2025 è previsto il completamento dei lavori con il collaudo che la consegnerà definitivamente il 25 novembre 2025. "Il cantiere è leggermente rallentato perché è stato trovato dell’amianto, con la conseguente procedura di rimozione e smaltimento, e soprattutto perché non facciamo galoppare l’opera in attesa della riattivazione dei lavori sul comparto Unione Zero da parte di Hines", spiega l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda. Il 3 giugno ci sarà un passaggio cruciale: è prevista, infatti, la demolizione degli edifici attuali. "Tra un mese approveremo in Giunta il progetto definitivo di riqualificazione di piazza Primo Maggio, che si porterà dietro anche la nuova bicistazione e il riassetto dell’area di capolinea degli autobus. Anche la piazza sarà completata per l’estate del 2025". Ferro e vetro, la stazione a scavalco sarà caratterizzata da una passerella lunga 89 metri e larga 18, sospesa a 14 metri d’altezza sopra i binari, che collegherà la città già costruita con il nuovo quartiere delle ex Falck. Sulla passerella ci saranno un bar e altre attività commerciali, oltre a un punto panoramico sul nuovo Parco Unione (14 ettari di verde), sulla Città della Salute e della Ricerca e sul nuovo boulevard commerciale che andrà dalla stazione fino al T5 Concordia. "Il sottopasso che abbiamo fortemente voluto dovrebbe essere finito prima: l’apertura è prevista per il 21 gennaio 2025 e dovrebbe coincidere con l’attivazione della nuova piazza Unione, al di là della passerella". Il sottopasso esistente, che attualmente collega sotto il livello stradale la fermata della metropolitana con i 5 binari principali della stazione ferroviaria, verrà prolungato di circa 42 metri. Servirà a rendere complanare il percorso tra la fermata della metropolitana, i binari della stazione e il fabbricato viaggiatori nella nuova piazza del comparto Unione Zero sulle aree Falck. Anche ascensore, scale tradizionali e scale mobili verranno prolungati, dal piano terra al piano interrato del sottopasso.

La.La.