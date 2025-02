Stasera a teatro, al Bagatti Valsecchi. Con Ditonellapiaga e Giacomo Poretti

Scordatevi i musei come luoghi di noia, perchè ormai i palinsesti riescono a convincere anche i più resistenti. Capita al Museo Bagatti Valsecchi che ha presentato la quarta edizione del cartellone culturale “Stasera al Museo. Le vie dell’amicizia”: 11 appuntamenti tra teatro, musica e danza che andranno in scena nel Salone d’Onore e nei cortili storici di Palazzo Bagatti Valsecchi per indagare i percorsi che popolano le molteplici sfaccettature dell’amicizia.

Non mancano ospiti del calibro di Ditonellapiaga, Giacomo Poretti e Paolo Jannacci. E nemmeno il momento dell’aperitivo, offerto da diversi partner del museo, per conoscere alcune eccellenze del food and beverage italiano, accolti come a casa, in un piacevole momento di bellezza, immersi nell’arte. Il cartellone di Stasera al Museo prende il via il 27 marzo con il debutto del primo spettacolo teatrale prodotto dal Museo Bagatti Valsecchi “Come fuoco. Da Narciso e Boccadoro“ di H. Hesse - uno dei testi più significativi della letteratura della prima metà del Novecento – con la regia di Mario Scandale e la drammaturgia di Giulia Bartolini, interpretato da Michele Di Giacomo e Michelangelo Canzi.

I concerti invece iniziano il 15 aprile con “La nascita del jazz“ del duo pianistico Paolo Alderighi e Stephanie Trick, che indagano la storia di questo genere musicale che coniuga colto e popolare e la cui storia parla di inclusione e di dialogo.

A seguire il 28 maggio si terrà “Un’odissea francese“, concerto realizzato da Understories Baroque Ensemble con il supporto del Festival Monteverdi. Si esibiranno Bartolomeo Dandolo Marchesi e Clara Pouvreau al violoncello e violoncello piccolo, Marco Crosetto al clavicembalo, Silvia de Rosso al violone in Sol e contrabbasso, Margherita Burattini all’arpa doppia e infine Loris Guastella alle percussioni.

Gli appuntamenti musicali proseguono il 22 giugno con parole e musica nei cortili storici del Museo con protagonista Ditonellapiaga, pseudonimo della cantautrice indie pop Margherita Carducci, che nel 2022 ha partecipato insieme a Donatella Rettore al Festival di Sanremo con il brano Chimica. “Litigar Danzando“ di Giacomo Poretti, attore, comico, sceneggiatore e regista, nonché membro del celebre trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Poretti e la psicoterapeuta Daniela Cristofori proveranno a spiegare (cercando d’imparare) l’arte del litigio, attraverso la lettura di brani divertenti alternati a interventi comici, in una spassosissima serata tra il reading e lo spettacolo.

Nel mese di ottobre in cartellone due appuntamenti dedicati al teatro: l’8 e il 10 ottobre è la volta del secondo spettacolo prodotto dal Museo dal titolo Misurare l’ombra. Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi. Scritto e diretto da Chicco Dossi, con Simone Tudda, l’opera è un viaggio immersivo che intreccia storia e immaginazione per riscoprire le vite dei due fratelli.