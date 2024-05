Star Wars Day, dalle guardie imperiali a Chewbecca: la grande parata coi protagonisti della saga

Milano – Le strade della Bicocca trasformate per un giorno in un set di Star Wars, con una parata dei personaggi più rappresentativi della saga che ha attraversato il quartiere fino al teatro Arcimboldi. Milano è stata oggi sabato 4 maggio una delle capitali mondiali dello Star Wars Day, la giornata mondiale dedicata agli appassionati dei film e serie tv, la cui storia è iniziata nel 1977 con la prima pellicola “Guerre Stellari – Una nuova speranza” diretta da George Lucas.

La parata

Alle 14.30 centinaia di appassionati si sono ritrovati alla Bicocca per assistere alla marcia dei figuranti dei gruppi di costuming Star Wars ufficialmente riconosciuti da LucasFilm che hanno attraversato le vie del quartiere a nord della città.

L’impero colpisce ancora

La parata si è conclusa al teatro Arcimboldi, dove alle 20.30 viene proiettato "L'impero colpisce ancora" con la colonna sonora eseguita dal vivo dall'Orchestra Italiana del Cinema. Lo spettacolo sarà replicato anche domani domenica 5 maggio.

La data

La scelta della data per lo Star Wars Day, non è casuale: in inglese 4 maggio si dice “May the Fourth”, che ha una forte assonanza con il motto Jedi "May the Force be with you" (Che la Forza sia con te). Una coincidenza che ha fatto sì che fin dal 1977 venisse scelto proprio questo giorno.