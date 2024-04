Star Wars Day sabato 4 maggio, a Milano il maxi-raduno dei fan: programma e appuntamenti

Milano – Il 4 maggio in tutto il mondo si celebra lo Star Wars Day, giornata internazionale dedicata a tutti i fan della saga stellare più amata di sempre.

La scelta della data non è casuale: in inglese l'assonanza di ‘May the Fourth’ (ossia 4 maggio) con l'iconico motto jedi ‘May the Force be with you’ (Che la Forza sia con te) ha fatto sì che fin dal lontano 1977, anno di uscita di Guerre Stellari, vincitore di ben 7 Premi Oscar, venisse scelto proprio questo giorno.

Quest'anno sarà Milano la città scelta per i grandi festeggiamenti, con un grande raduno, sabato 4 maggio, dalle 14.30 alle 18.00, presso il Teatro Arcimboldi, dove si daranno appuntamento tutti i fan chiamati a raccolta dai figuranti dei gruppi di costuming Star Wars ufficialmente riconosciuti da LucasFilm: i soldati imperiali della 501st Italica Garrison, con Dath Vader e l'Imperatore appositamente giunti in città, i ribelli della Rebel Legion Italian Base, i mandaloriani dell'Ori'Cetar Clan, i combattenti di spade laser di Saber Guild, i sith di The Dark Empire e i piccoli padawan della Galactic Academy, il gruppo riservato ai minori di 18 anni. E poi ancora Piloti TIE, Piloti X-Wing, Sith e cavalieri Jedi, Darth Vader, l'Imperatore Palpatine, gli Stormtrooper, il solitario cacciatore di taglie Djn Djarin e tanti altri protagonisti saranno a disposizione del pubblico per scattare tante foto iconiche.

Alle 16.30 si terrà anche una spettacolare parata negli spazi del quartiere Bicocca per veder sfilare tutti i figuranti con i loro magnifici costumi che riproducono alla perfezione quelli usati sui set dei film. Alle 20.30 tutti a Teatro Arcimboldi per vivere l'emozione unica di vedere ‘L'impero colpisce ancora’ con la colonna sonora eseguita dal vivo dall'Orchestra Italiana del Cinema con due repliche domenica 5 maggio.

Infine, per prepararsi come si conviene alla grande festa, il 2, 3 e 4 maggio, dalle 16.00 alle 19.00, presso il negozio Fao Schwarz di Via Orefici 15 saranno organizzate diverse iniziative a tema.