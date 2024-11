Star del cinema per un giorno. Nonni attori nei loro film “cult“

Nonna Lucia (nome di fantasia) ha voluto interpretare Mrs Doubtfire (“Mammo per sempre“). Altri hanno scelto scene di film di epoche antecedenti. Trucco, acconciature, costumi, l’allestimento del set fotografico e decine di scatti fotografici. Gli anziani della Fondazione Restelli di Rho sono i protagonisti del calendario 2025, “Cinescatti, un calendario per celebrare 70 anni di cura“, ideato dagli educatori della Rsa di via Carroccio. Nel progetto iniziato la scorsa estate, gli ospiti sono stati ingaggiati nella riproduzione di scene iconiche di film.

"Il cinema e la fotografia sono stati scelti come mezzi privilegiati per il loro potente impatto comunicativo ed emotivo – spiega Ada Carrera, responsabile del servizio educativo di Fondazione Giuseppe Restelli onlus –. Queste forme d’arte permettono di esplorare e reinterpretare la realtà, dando agli ospiti l’opportunità di esprimere sé stessi con modalità nuove e creative. Durante la preparazione delle scene cinematografiche, gli ospiti si sono immedesimati in personaggi e situazioni, rafforzando la loro autostima e stimolando la loro immaginazione. Questa esperienza non solo arricchisce il loro percorso educativo, ma favorisce anche lo sviluppo di competenze relazionali e sociali". Le fotografie scattate, che includono sia gli ospiti che il personale, catturano il senso di comunità e l’impegno condiviso del calendario e saranno esposte nell’atrio della Fondazione, come testimonianza del lavoro collettivo e del valore del progetto nel percorso educativo degli ospiti. Un ultimo scatto immortala tutti i dipendenti e le dipendenti, che animano ogni giorno i servizi della Fondazione. Gli scatti sono diventati anche il Calendario 2025 di Fondazione Restelli, che verrà donato in occasione dei 70 anni (1955-2025). Ro.Ramp.