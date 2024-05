Stagione estiva e assistenza

Lavorare per la stagione estiva. È possibile farlo partecipando all’iniziativa organizzata dall’Informagiovani di Garbagnate Milanese in collaborazione con Afol Metropolitana che si tiene martedì 14 maggio, a partire dalle 15. L’appuntamento si aprirà con un workshop d’orientamento per giovani e saranno presenti i recruiter Afolmet per un primo colloquio di selezione per le richieste di lavoro del territorio e il team di Eures per le opportunità di lavoro in Europa. Ospite dell’evento Much More Intrattenimenti, specializzata in servizi di intrattenimento professionale e animazione, che è alla ricerca di personale per attività di animazione, sportive e di spettacolo per la stagione estiva e invernale. Per chi fosse interessato a formarsi e lavorare per l’assistenza agli anziani, gli appuntamenti sono il 15 maggio e il 13 giugno a San Giuliano Milanese. Per l’occasione saranno presentate le 50 figure da impiegare nella residenza sanitaria assistenziale che aprirà il prossimo autunno a San Giuliano Milanese, a seguito del protocollo siglato dall’amministrazione comunale con Afol Metropolitana e il gruppo Gheron, società che gestirà la nuova struttura.

Le figure attualmente ricercate spaziano dagli addetti, come assistenti socio sanitari e operatori socio sanitari, a manutentori, addetti alle pulizie, aiuto cuoco, fisioterapisti ed educatori. Sarà inoltre presentata l’Academy ASA e il corso gratuito di formazione per ausiliario socio assistenziale che si svolgerà negli spazi messi a disposizione dal Comune e che consentirà alle persone di essere formate e assunte nella struttura di prossima apertura. È possibile già candidarsi alle ricerche aperte pubblicate nella sezione offerte di lavoro su afolmet.it. Per partecipare agli appuntamenti è possibile iscriversi su afolmet.it