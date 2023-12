Lo stadio di San Siro e il rococò milanese

C'era una volta il glorioso Wembley inaugurato a Londra, nel 1923, da re Giorgio V. Dopo anni di onorato servizio, nel 2003, venne demolito per fare posto a uno stadio più moderno. A Milano c'è un altro stadio che prende il nome da un quartiere della città, San Siro, che anagraficamente ha solo tre anni in meno del suo omologo d’oltremanica sebbene il suo futuro resti tuttora incerto.

Ieri l'ultima puntata della telenovela con il Tar che ha bocciato la richiesta sospensiva presentata dal Comune di Milano sul vincolo posto dalla Soprintendenza. In soldoni: il Meazza non si può abbattere, come vorrebbe il sindaco Sala per farcene uno nuovo.

Alla notizia festeggiano i Verdi, da sempre contro l'abbattimento che provocherebbe tonnellate di emissioni di CO2. Intanto però Milan e Inter corrono per progettare due strutture proprie e ulteriori nuove colate di cemento nell'hinterland. Nel mondo pare che le decisioni si prendano insieme. In Italia invece “c’è chi dice no” sempre e comunque, aiutato da un barocchismo istituzionale che, in questo caso, sfiora il rococò anche nella pragmatica Milano.