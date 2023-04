Stadio alla Maura, tensione Sala-Pd. Il sindaco: parlino loro con il Milan

"Più che me, io penso che il Pd debba incontrare i club, in particolare il Milan". Il tono del sindaco Giuseppe Sala è un po’ seccato, quando i cronisti gli chiedono della richiesta a lui rivolta dal Pd di convocare al più presto un vertice di maggioranza in Comune sul tema del nuovo stadio e del piano rossonero di costruire l’impianto alla Maura, non più nell’area di San Siro. "Io non sono contrario al progetto della Maura finché non lo vedo. Aprioristicamente non sono contrario", precisa il primo cittadino, che subito dopo risponde al Pd anche sull’obiettivo di convincere Milan e Inter a tornare al progetto del nuovo stadio nell’area di San Siro: "È inutile che dicano a me “convinci i club’’. Pensano che io non ci stia provando? Io ci sto provando eccome. Ci provino loro. Se ci riescono, siamo tutti felici. A me non dispiacerebbe se ciò avvenisse: abbiamo lavorato talmente tanto sul progetto San Siro. Ma se in questo momento il Milan mi dice che ha un’altra idea, che cosa devo fare? Io dico al Pd: la smettano di chiedere a me di convincere i club".

Quanto al vertice di maggioranza, Sala prende tempo: "Ieri (lunedì, ndr) c’è stato un primo incontro, per me c’era Mario Vanni (capo di gabinetto del sindaco, ndr). Io incontrerò i consiglieri di maggioranza quando avrò il progetto. Finché non ce l’ho sul tavolo, di cosa parlo?". Il sindaco racconta dell’incontro della scorsa settimana con il presidente del Milan Paolo Scaroni: "Lui insiste sulla Maura. Gli ho detto due cose. La prima: se vogliono puntare su un progetto diverso, devono comunicarci ufficialmente che lasciano la procedura su San Siro. La seconda: mi portino un progetto Maura".

Il capogruppo Pd Filippo Barberis (nella foto) prova a smorzare la polemica, anche se le posizione di Sala e del Pd sulla Maura restano distinte e distanti: "Come abbiamo sempre fatto, continueremo a lavorare con il sindaco nel confronto con i club per trovare una soluzione positiva a questo dossier a partire dell’importante punto di equilibrio tra interesse pubblico e interesse delle squadre trovato dal Consiglio Comunale a dicembre".

M.Min.