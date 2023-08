Milano, piastra di marmo si stacca dalla facciata del Museo del ‘900: transennata l’area

Milano, 22 agosto 2023 – Una piastra di marmo si è staccata dalla facciata dell’Arengario che ospita il Museo del Novecento, in piazza Duomo, a Milano, cadendo sul marciapiedi sottostante e finendo in tanti pezzi. Solo per fortuna non ci sono stati ulteriori danni a cose e tanto meno a persone, dato anche il giorno e l’orario: l’1,30 della notte tra domenica 20 agosto e lunedì 21.

9 foto Piazza Duomo, transennata l'area sottostante il crollo. Per fortuna nessun ferito

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale in servizio nella zona che hanno fatto transennare e delimitato per ragioni di sicurezza l’area interessata dal crollo, in attesa di una verifica più approfondita sulle condizioni della facciata dell’Arengario.