Milano, spray al peperoncino alla scuola media di via Anemoni: 12 intossicati

Milano, 15 novembre 2023 – Lo spruzzo della sostanza urticante. I primi colpi di tosse e il bruciore a occhi e gola. L’intervento di ambulanze e forze dell'ordine.

Poco prima di mezzogiorno, un alunno di una scuola media di via degli Anemoni, in zona Inganni, ha usato lo spray al peperoncino in classe.

Sono dodici le persone assistite dai sanitari di Areu per lieve intossicazione da sostanza urticante: si tratta complessivamente di dieci alunni, di età compresa tra 12 e 14 anni, e di una donna di 40 anni e di un uomo di 46. Al momento, nessuno ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. Secondo le prime informazioni infatti, nessuna di loro ha riportato conseguenze preoccupanti. A scuola sono arrivati anche i vigili del fuoco per effettuare verifiche sul tipo di sostanza utilizzata e i carabinieri per chiarire quanto accaduto.

L'intervento di polizia locale e personale sanitario all'istituto Achille Grandi di Sesto San Giovanni

Un episodio analogo era avvenuto due giorni fa, lunedì 13 novembre, in un istituto scolastico “Achille Grandi” di viale Italia a Sesto San Giovanni. dove a essere intossicati erano stati 11 ragazzi.