Sportello Informagiovani orientamento e ascolto

Apre anche a Segrate lo sportello "Informagiovani", che aiuta i ragazzi e le ragazze ad orientarsi fra opportunità di lavoro e proposte formative. Il servizio è attivo in Comune ogni lunedi’ pomeriggio, dalle 15 alle 18. Rivolto a persone fra i 14 e i 35 anni, è promosso nell’ambito del distretto sociale Est Milano - del quale fanno parte anche i Comuni di Pioltello, Rodano e Vimodrone - e con la collaborazione di Anci, l’associazione nazionale dei Comuni italiani. Il personale è contattabile telefonando al numero 366.6000838, oppure inviando una mail a: informagiovani@comune.pioltello.mi.it. Soddisfazione per l’inaugurazione del servizio, che va ad implementare le attività per gli under 40, è stata espressa anche dal sindaco di Segrate Paolo Micheli. L’auspicio è che il nuovo sportello possa contribuire a fornire supporto e orientamento ai giovani nelle loro scelte scolastiche e lavorative. Il servizio offre inoltre informazioni su temi quali volontariato e solidarietà, tempo libero, programmi di scambio culturale. A.Z.