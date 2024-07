Spettacoli ed eventi in città, via al bando per finanziare i progetti

Il Comune (nella foto Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura) ha approvato l’avviso pubblico di selezione per i contributi a favore di soggetti culturali operanti in città a sostegno di Progetti di spettacolo per l’anno 2024. Possono essere ammessi al contributo i soggetti che presentano progetti ed eventi nell’ambito del cinema, della musica, del teatro, del circo contemporaneo e della danza, anche a carattere multidisciplinare, caratterizzati da elevata qualità artistica, originalità e capacità di rappresentare generi e tendenze della scena nazionale. Rientrano in questa sezione i progetti a valenza educativa/formativa, commemorativa, aggregativa e di ricerca e sperimentazione. Il contributo massimo assegnabile è il seguente: fino a 40 mila euro per i progetti con valore economico inferiore a 100 mila euro - limite massimo 70% del valore del progetto; fino a 70 mila euro per i progetti con valore economico pari o superiore a 100 mila euro - limite massimo 50%.