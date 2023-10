Spettacoli (e non solo) a CASSANO: la stagione al via

In attesa dell’apertura del book cafe, in programma per l’inizio del 2024, il TeCa annuncia la nuova stagione teatrale, che mette al centro storie di condizione umana nelle varie forme di espressione artistica. Al via dunque la stagione teatrale del Teatro cassanese in viale Europa, con palinsesto ricco di spettacoli e corsi di ogni genere, binomio coinvolgente voluto dall’associazione culturale Ilinx, gestore del teatro, nella presentazione delle rappresentazioni teatrali ottobre-dicembre 2023 e un’anteprima del programma che seguirà da gennaio a maggio 2024 . Un cartellone ricco di rappresentazioni sul palco del TeCa, arricchito da numerosi corsi per adulti e piccini per conoscere e sviluppare le proprie forme di espressione nei vari spazi della struttura teatrale pubblica: dalle arti sceniche all’accademia di musica e a quelle della danza, dall’atelier artistico ai corsi sull’allenamento alla memoria per gli over 60 e quelli dedicati ai piccoli con laboratori di esplorazione percettivo sensoriale.

Aperto al pubblico nel settembre del 2017, il Teatro Cassanese si propone da subito come punto di riferimento per le rappresentazioni teatrale e culturali in area Martesana. La gestione comunale iniziale non ha dato i frutti desiderati per il cassetto degli incassi e la gestione più in generale in rosso sui conti comunali. Si è presentata dunque la necessita di aprire bandi pubblici per assegnare la gestione e far quadrare i conti. Una assegnazione che ha avuto un percorso difficile, con poco interesse da parte di privati a ricevere le chiavi del teatro. Il Comune ha poi fatto ricorso alla procedura di dialogo competitiva per affidare nel maggio 2021 la gestione del TeCa all’associazione culturale Ilinx. "Rispetto alla gestione comunale del passato le cose sembra vadano un po’ meglio per il Teatro Cassanese – dice l’assessore alla Cultura Antonio Capece –. Da parte di questa amministrazione c’è l’impegno a sostenere, per ciò che compete l’ente, Ilinx nel difficile compito gestionale di un teatro con più di una difficoltà da affrontare per far quadrare i conti". Per info sulla stagione teatrale: teca.contatti@gmail.com

Ste.Da.