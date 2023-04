Spese lievitate, a Cascina Gogna nulla si muove

Rincari e incognite su carta paralizzano l’iter, e la rinascita di Cascina Gogna resta, per ora, al palo. È trascorso un anno da quando l’Amministrazione e la proprietà dello storico edificio rurale sul lungo Naviglio firmarono la convenzione per il maxi progetto. Per la cascina già scritta una seconda vita in chiave ricettiva, culturale e turistica: realizzazione di stanze, spazi per riunioni, alcuni appartamenti per i residenti e i proprietari. I cantieri erano attesi, ma nulla si muove. "Siamo in continuo contatto con la proprietà, immagino bloccata dall’irrompere della crisi e dall’aumento possibile dei costi dell’intervento - così il sindaco di Bussero Massimo Vadori -. Restiamo fiduciosi che la macchina possa sbloccarsi e che l’operazione prenda finalmente il via".

M.A.