Spesa sospesa a Bollate per aiutare chi ha bisogno: mercato contadino e solidale

Contadino e solidale. Torna a Bollate l’appuntamento con i produttori di “Prendiamoci Cura”, il 1° e 3° sabato di ogni mese in piazza della Resistenza, dalle 8 alle 12.30. È qui che si svolge il mercato contadino dove è possibile acquistare prodotti della biodiversità agricola, dalle verdure alle marmellate, dal riso al miele. "È un posto dove si costruisce fiducia, la fiducia in quello che mangiamo, la fiducia nelle persone che hanno prodotto quello che mangiamo", spiegano gli organizzatori. Ma da qualche mese il mercato contadino è diventato anche solidale: ai banchi del mercato è infatti possibile acquistare qualche prodotto in più per lasciare una spesa sospesa solidale a favore dell’Emporio della Solidarietà de La Rotonda di Baranzate, un supermercato solidale dove ogni settimana fanno la spesa quasi 1000 persone che vivono una situazione di difficoltà economica e sociale.

Nei mesi scorsi l’iniziativa ha avuto molto successo, i prodotti raccolti al mercato contadino sono finiti sugli scaffali, accanto a quelli che vengono donati dalle aziende produttrici o da altri Enti partner. Di solito sono eccedenze della grande distribuzione, recuperate nei supermercati del territorio, altre volte sono donazioni di privati, nel caso di Bollate sono prodotti freschi e solidali. "Il nostro Emporio della solidarietà è un negozio dove ognuno può scegliere cosa prendere, ma accetta la responsabilità di utilizzare i punti che gli vengono assegnati in autonomia per rispondere al meglio ai bisogni della propria famiglia - racconta il coordinatore Jacopo -. Crediamo che tutto questo sia promotore di dignità". Ro.Ramp.