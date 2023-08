Spari e bottigliate Feriti due ragazzi

La festa notturna finisce all’ospedale per due peruviani, uno ferito al braccio con un colpo di pistola di piccolo calibro, l’altro preso a bottigliate in testa.

La rissa al parco Ovidio, quartiere Stella, a Cologno Monzese, ieri alla 4 del mattino si è conclusa con l’arrivo dei carabinieri del comando di Sesto San Giovanni. Tutto da chiarire il contesto nel quale i due, di 28 e 25 anni, si sono affrontati. C’è da capire come siano passati da canti e balli all’aggressione.

Dalla prima ricostruzione pare, infatti, che entrambi stessero partecipando a un raduno di connazionali, quando, dopo aver alzato il gomito, per futili motivi, si sarebbero scambiati prima parole grosse e poi sarebbero passati alle mani.

Tutta colpa dell’alcol che avrebbe fatto degenerare la situazione.

I protagonisti dell’episodio sono operai residenti in città, incensurati. Tutti e due sono stati accompagnati in ospedale, uno al San Gerardo di Monza e l’altro al Niguarda, a Milano, in codice giallo, per essere curati, ma non sono mai stati in pericolo di vita. Nel parcheggio del parco di Cologno Monzese gli investigatori hanno trovato tre bossoli calibro 6,35 esplosi, probabilmente, nel tentativo di centrare il bersaglio.

Resta da chiarire se nella lite siano intervenuti altri amici dei due o qualcuno di passaggio. Sul posto i carabinieri del comando di Sesto San Giovanni hanno anche rinvenuto i cocci di bottiglia usati per colpire l’avversario.

L’indagine stabilirà i contorni esatti della vicenda.

Barbara Calderola