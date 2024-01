Cena da solo, poi esce in balcone e spara per strada: denunciato un 67enne per il suo Capodanno “sopra le righe”

Milano – I fori nella carrozzeria della macchina. L'allarme al 112. La rapida indagine della polizia e la denuncia per danneggiamento aggravato ed esplosioni pericolose di un sessantasettenne. "Forse sono stato io a sparare la notte di Capodanno", la confessione a denti stretti ai poliziotti.

Al rientro dalle vacanze

Nel tardo pomeriggio di mercoledì, una trentunenne residente in via Arnaldo da Brescia, in zona Farini, è tornata a casa dopo aver trascorso le vacanze natalizie fuori città e ha notato due fori sulla carrozzeria della sua Polo parcheggiata in strada: uno sul cofano e uno sul parabrezza. La donna ha chiamato il 112 e sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti e della Scientifica, che hanno trovato un bossolo calibro 9x21 sul tappetino lato conducente della Polo e altri cinque in strada. Nel corso degli accertamenti, i poliziotti hanno individuato anche un'altra auto danneggiata: una Kia posteggiata poco più avanti. La proprietaria, ancora in ferie, ha chiamato la domestica per consegnare le chiavi agli investigatori.

Le traiettorie e la denuncia

Studiando le possibili traiettorie dei proiettili, gli agenti sono arrivati a un appartamento al secondo piano di uno stabile: lì abita un sessantasettenne, che dopo qualche tentennamento ha ammesso di aver sparato con la sua Beretta 98Fs regolarmente detenuta, dopo aver cenato da solo la sera di San Silvestro. Sul balcone, i poliziotti hanno trovato un altro bossolo in un vaso di fiori: probabilmente l'uomo ha esploso una decina di colpi in totale, per fortuna senza colpire nessuno. L'arma è stata sequestrata dalla polizia, in vista di una quasi certa revoca del porto d'armi.