Omicidio a Cernusco, parla Andrea Beretta: “Mi sono difeso da Antonio Bellocco. Non avevo scelta”. Cosa è successo tra i due?

Cernusco sul Naviglio (Milano), 4 settembre 2024 – I sorrisi e le battute nella palestra Testudo fino a pochi minuti prima. Le foto su Instagram fianco a fianco per la partita di calcetto con gli ultrà milanisti. Poi è successo qualcosa. Uno screzio per motivi pregressi riesplosi all'improvviso. Un litigio degenerato in aggressione. Tutto è accaduto all'interno della Smart grigia parcheggiata nel vialetto che porta al centro sportivo di via Besozzi a Cernusco sul Naviglio, frequentato abitualmente dai leader della Nord.

Antonio Bellocco, legato all'omonima famiglia di 'ndrangheta, e il capo ultrà della Curva dell'Inter Andrea Beretta col pugno chiuso. I rilievi e il luogo dell'omicidio

Poco dopo prima delle 11 di mercoledì 4 settembre, stando ai primi accertamenti dei carabinieri, Antonio Bellocco, trentaseienne che si portava dietro il cognome pesantissimo di una delle più influenti famiglie della 'ndrangheta calabrese e che pare avesse scalato negli ultimi mesi il secondo anello verde fortino della Nord interista, è arrivato in macchina, è entrato in palestra e ne è uscito insieme al quarantanovenne Andrea Beretta, a sua volta capo storico pluridaspato della curva nerazzurra e braccio destro di Vittorio Boiocchi, assassinato la sera del 29 ottobre 2022 sotto casa in via Fratelli Zanzottera a Figino.

A quel punto, i due sarebbero entrati in macchina: lì il trentaseienne avrebbe sparato un colpo di arma da fuoco contro il quarantanovenne Andrea Beretta, che, ferito tra fianco e schiena, avrebbe reagito afferrando un coltello e uccidendo Bellocco con un fendente alla gola.

Per l'accoltellato non c'è stato nulla da fare: i sanitari di Areu non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Beretta, invece, è stato trasportato in codice giallo al San Raffaele: nel pomeriggio verrà sottoposto a un'operazione chirurgica, e probabilmente a fine operazione verrà sentito dal pm Paolo Storari. "Mi sono difeso, mi sono difeso, sennò mi avrebbe ammazzato", ha detto Beretta al suo legale Mirko Perlino. Dopo lo sparo ci sarebbe una colluttazione in macchina: probabilmente Beretta ha tentato di disarmare Bellocco. Il capo ultrà è stato raggiunto in ospedale dal suo legale subito dopo i fatti. Attorno al San Raffaele è stato predisposto un servizio di sicurezza delle forze dell'ordine per intercettare la presenza di altri ultrà in arrivo in via Olgettina o per scongiurare eventuali ritorsioni nei confronti di Beretta.

I carabinieri della Compagnia di Pioltello e della Squadra omicidi del Comando provinciale di Milano stanno cercando di ricostruire il movente della discussione finita con lo sparo e il fendente letale, anche se dalle prime informazioni non ci sarebbero testimoni oculari; quelli che avevano visto poco prima i due alla Testudo hanno dichiarato che Bellocco e Beretta stavano parlando serenamente tra loro, come spesso capitava.

Da tempo, in particolare dopo l'assassinio di Boiocchi, si è acceso il faro della Procura sulla Nord e sugli affari legati al tifo organizzato di marca nerazzurra. Beretta è certamente un uomo di punta della curva, seppur a distanza visto che non può andare allo stadio ormai da anni per via dei vari provvedimenti emessi nei suoi confronti. Bellocco, invece, era una presenza semi inedita a San Siro, anche se Radio Curva sostiene che avesse impiegato poco tempo a conquistare una posizione di primazia, anche approfittando del vuoto di potere provocato dalla morte di Boiocchi.