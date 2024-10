Spara in aria “per fare festa”. Denunciato

Appena ricevuta la segnalazione da parte di alcuni abitanti di via Copernico, la polizia locale è intervenuta per effettuare accertamenti. Sul posto si sono recati anche i carabinieri e la guardia di finanza. La segnalazione arrivata in centrale parlava di rumori molesti ed esplosione di petardi. Il controllo degli agenti della polizia locale ha consentito di ricostruire i dettagli: in un appartamento un gruppo di persone stava festeggiando un fidanzamento e alcuni dei partecipanti sono scesi in cortile per esplodere dei colpi con una scacciacani. Gli agenti hanno identificato i presenti alla festa e hanno individuato il responsabile, un 20enne residente a Vigevano che aveva sparato alcuni colpi con la pistola a salve - poi gettata dal balcone in cortile - insieme a una scatola di colpi a salve e cartucce sparsi nel giardino. Il tutto è stato rinvenuto dagli agenti che hanno, inoltre, perlustrato il vicino cortile della scuola dell’infanzia, chiuso temporaneamente per precauzione perché erano presenti altre cartucce.

Il ragazzo ha inizialmente negato ma poi ha ammesso la sua responsabilità: ha raccontato di aver esploso alcuni colpi "per festeggiare". Il 20enne è stato condotto al comando e denunciato. Dovrà rispondere del reato di porto di armi o oggetti atti a offendere: la scacciacani era priva del tappo rosso di sicurezza. "Grazie alla polizia locale - commenta l’assessore Stefano Salcuni - per l’immediato intervento e per gli accertamenti che hanno consentito di individuare subito, e denunciare, il responsabile del gesto".

Mas.Sag.