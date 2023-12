Spacciavano in casa in via Carbonia, marito e moglie arrestati a Milano

Milano, 13 dicembre 2023 - In casa avevano quasi 10 chili di droga e 3.600 euro in contanti. Per questo una coppia di coniugi, lui 59enne bosniaco e lei 57enne italiana, entrambi con precedenti per droga, sono stati arrestati ieri pomeriggio a Milano.

A individuare l'appartamento della coppia come probabile luogo di spaccio sono stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato Comasina. I poliziotti si sono così appostati sotto casa dei due, in via Carbonia, zona Quarto Oggiaro, e hanno fermato prima la donna, che in strada controllava che non arrivassero forze dell'ordine, e poi il marito, che si trovava all'interno.

Vedendo arrivare i poliziotti, l'uomo ha tentato di disfarsi della droga che aveva in casa, buttando dalla finestra 95 panetti di hashish per un totale di 9,5 chili, 43 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. La droga e il materiale sono stati recuperati fuori dalla casa e sequestrati. All'interno dell'appartamento sono stati ritrovati invece 3.600 euro in banconote di vario taglio e un coltello da cucina sporco di hashish.