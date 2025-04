Milano, sorpreso a spacciare Shaboo in piazzale Selinunte: pusher in manette

Milano, 18 aprile 2025 – I carabinieri del Nucleo radiomobile di Milano hanno tratto in arresto per spaccio in flagranza di reato di sostanza stupefacente del tipo Shaboo, un 55enne filippino, irregolare sul territorio nazionale, con precedenti di polizia. I militari sono intervenuti intorno alle 2 del pomeriggio di giovedì 17 aprile mentre transitavano in piazzale Selinunte, all’angolo con viale Aretusa a Milano. Qui hanno notato sul marciapiede due uomini che si scambiavano qualcosa, per poi subito dopo mettere in tasca quanto scambiato.

Il finto fazzoletto

Uno dei due, in sella a una bicicletta, ha fatto cadere un fazzoletto a terra, che si è rivelato non essere altro che un involucro in plastica con all’interno una dose di sostanza stupefacente del tipo Shaboo. L’altro soggetto è stato bloccato ed è stato trovato in possesso della banconota consegnata dal soggetto in bici.

Perquisizione

A seguito di un accurato controllo, inoltre, il 55enne è stato trovato in possesso, in tasca e nello zaino, di ulteriori nove banconote da 50 euro ciascuna, di un altro involucro contenente un’altra dose di Shaboo, oltre a un’ agenda riportante la contabilità relativa all’attività di spaccio. Il ragazzo in bicicletta è stato segnalato al prefetto in quanto assuntore di sostanze stupefacenti. Il 55enne è stato arrestato e condotto in carcere.

Effetti devastanti

La droga Shaboo, conosciuta anche come “Crystal Meth” o droga che uccide il sonno, è particolarmente diffusa (e consumata) all’interno delle comunità filippina e cinese ma sta ormai prendendo piede anche tra gli italiani. Si tratta di una potentissima metanfetamina, diffusa soprattutto in luoghi di divertimento serale, dalle discoteche ai rave party. Crea fin da subito una fortissima dipendenza e tra i suoi effetti c'è, oltre all'euforia data dall'effetto stimolante, anche la sensazione di non provare fatica né sonno per molte ore.