Spaccio in centro in pieno giorno. Sorpresi e denunciati due giovani

Quattro persone nei guai per droga. In questi giorni, la polizia locale ha sorpreso due diverse coppie a spacciare e consumare sostanze stupefacenti in pieno giorno e in pieno centro. Durante i pattugliamenti ordinari del territorio, i ghisa sono rimasti a osservare due egiziani sospetti. Quando è scattato il blitz, dai controlli è emerso che gli stranieri stavano “lavorando“ e aspettando i clienti per la vendita al dettaglio delle dosi. I due, infatti, nascondevano dieci dosi: 10 grammi di hashish e altri 2 grammi di cocaina già confezionata in piccoli involucri per la cessione. I due egiziani sono stati portati in comando per il foto segnalamento: si tratta di due giovani di 22 e 24 anni, entrambi residenti a Milano, che sono stati denunciati a piede libero per spaccio.

In un’altra operazione, la polizia locale ha beccato altri due giovani, davanti al municipio, che stavano fumando hashish chiusi in auto. I ghisa sono stati insospettiti proprio dall’odore che proveniva dal veicolo. Non appena la pattuglia si è avvicinata, per effettuare il controllo, la coppia di giovani è uscita dall’automobile e, in preda al nervosismo e al panico, ha cercato di disfarsi della droga. Il maldestro tentativo di farla franca non è però servito: gli agenti da terra hanno recuperato due buste di plastica, che contenevano hashish. Messi alla strette, i ragazzi hanno ammesso di essersi chiusi in auto per assumere la sostanza stupefacente. In totale, i due avevano con loro 4,5 grammi di hashish, una quantità di poco consentita nell’uso personale. Dall’ispezione, è emersa anche una mazza da baseball, nascosta sotto la ruota di scorta del bagagliaio.