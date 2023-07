Milano, giro di spaccio da Milano all’Alessandrino: smantellata coltivazione di marijuana, tre arresti

Milano, 31 luglio 2023 – L'indagine su un giro di spaccio che da Milano porta a un paesino dell'Alessandrino. L'appostamento e il blitz nell'abitazione. I tre cani a guardia dello stabile per difendersi da eventuali visite indiscrete. E le due serre artigianali con lampade, impianto di aerazione e prodotti chimici per la fertilizzazione. Venerdì pomeriggio, gli agenti dell'Investigativa del commissariato Monforte Vittoria, guidati dal dirigente Manfredi Fava, hanno smantellato una mini coltivazione di marijuana in un'abitazione di Zedebassi, frazione del Comune di Montemarzino, in provincia di Alessandria.

L'indagine

Lì i poliziotti di via Poma ci sono arrivati grazie alla dritta di una fonte confidenziale: l'attenzione degli investigatori si è concentrata in particolare sul trentenne Andrea G., residente in zona Città Studi ma domiciliato da circa un mese in Piemonte. Attorno alle 14.35, gli agenti in appostamento hanno visto arrivare una macchina grigia guidata dall'italo-marocchino trentaquattrenne Mohamed E.G.: dopo pochi minuti, è uscito Andrea G., che si è subito infilato in auto. A quel punto, i poliziotti hanno bloccato la Fiat per un controllo, informando poi il trentenne che avrebbero effettuato una perquisizione nell'appartamento.

La perquisizione

Le unità cinofile hanno individuato 17,5 chili di marijuana, 77 grammi di cocaina, 300 euro e materiale per il confezionamento delle dosi. In casa c'erano altri due uomini, il ventinovenne Samuel C., e il il trentenne Pasquale S. Le verifiche sono proseguite nel giardino, dove sono state subito notate le due serre: la prima era attrezzata con pareti isolanti e riflettenti, con otto lampade a led; nella seconda, i poliziotti hanno trovato 16 piante di marijuana. I tre cani a presidio della coltivazione sono stati affidati a un vicino di casa di G. Sia la droga che il materiale per coltivarla è stato sequestrato, mentre il trentenne e i tre complici sono stati arrestati, d'intesa col pm di turno della Procura di Alessandria, e portati in carcere, in attesa dell'udienza di convalida.