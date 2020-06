Milano, 21 giugno 2020 - Due 24enni egiziani, irregolari sul territorio nazionale e uno dei quali con precedenti, sono stati arrestati a Pioltello (Milano) da agenti della Squadra Mobile, per detenzione di 260 grammi di cocaina, 32 di hashish e 1 grammo di marijuana. I poliziotti hanno individuato i due pusher che, a bordo di un'auto, avevano ceduto della droga a un acquirente. Avevano con sé 15 involucri di cocaina per un peso di 4,7 grammi ed 1, 7 grammi di hashish pronti per essere smerciati e 560 euro in contanti. Il resto della droga è stato trovato in un appartamento a loro in uso. In un altro intervento, la Squadra Mobile ha arrestato due cittadini filippini di 41 e 35 anni per detenzione ai fini di spaccio di shaboo. In una casa di via Imbonati sono stati sequestrati rinvenuto circa 17,7 grammi (pari a circa 177 dosi per un valore di 200-250 euro al grammo), materiale per il confezionamento e 130 euro in contanti. I due arrestati risultano irregolari sul territorio nazionale e uno di loro ha precedenti penali per rapina. Infine, arrestato un marocchino di 34 anni accusato di spacciare cocaina nei pressi di un bar di corso Lodi: aveva 5 involucri di cocaina in dosi per un peso di 1,6 grammi e di 350 euro in contanti. Lo straniero arrestato è irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e con precedenti penali specifici.

