Spaccata al supermercato, 33enne in manette

Ha sfondato una vetrata del supermercato e si è introdotto nei locali per tentare un furto, ma è stato arrestato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri. Protagonista del bizzarro colpo è un italiano di 33 anni senza lavoro che ha provato a fare irruzione in un discount di Peschiera Borromeo, il Prix di viale Liguria, dopo avere infranto la porta a vetri d’ingresso con un palo di ferro. Sorpreso in flagranza dai carabinieri, è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato e trattenuto nella camera di sicurezza della compagnia di San Donato Milanese a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, era stato già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora. A quanto appreso il 33enne in piena notte aveva sradicato un paletto in ferro da usare con attrezzo per sfondare la vetrata, senza rendersi conto che il rumore provocato aveva allertato alcuni residenti che hanno chiamato il 112. Obiettivo del 32enne erano le casse del discount e prodotti di valore. I tentativi di spaccate nei confronti di attività commerciali sono in costante aumento un po’ ovunque: spesso vengono adoperati i chiusini in metallo dei tombini che vengono lanciati contro le vetrine. Solitamente si tratta di colpi che provocano soprattutto danni. Mas.Sag.