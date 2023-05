Sottopasso nel degrado Genitori e studenti all’opera

Una squadra formata da genitori e studenti, con il supporto del Comune, della scuola e degli sponsor. Insieme, hanno unito le forze per riqualificare il sottopasso proprio di fronte all’Omnicomprensivo che comprende l’istituto Falcone-Righi e il liceo Vico, i cui studenti hanno partecipato attivamente al rinnovamento. L’obiettivo era coinvolgere le famiglie per "rafforzare il senso di comunità e rendere più sicuro e piacevole il passaggio degli studenti che utilizzano ogni giorno il sottopasso, sperando di disincentivare l’eventuale degrado urbano", spiegano i genitori. "Ringraziamo anche lo sponsor Milano Color di Trezzano - aggiunge Adriano Rubini, presidente del Comitato genitori Falcone-Righi -. Un progetto di comunità che ha dimostrato come stando uniti si possa migliorare il territorio". Soddisfatto anche il vicepresidente del comitato Cesare Di Lieto: "Grazie ai venti genitori volontari abbiamo dato un esempio di partecipazione e cittadinanza attiva ai ragazzi. Gli studenti hanno anche partecipato al Contest Street Art per decorare i muri ripuliti, realizzando bellissime opere d’arte". Gli studenti, infatti, dopo aver ripulito il sottopasso, hanno dipinto realizzando opere su diversi temi: alcune centrate sull’inquinamento e il rispetto ambientale, altre per dire no alla guerra e infine alcuni murales contro il bullismo.

Francesca Grillo