Sostegno alle vittime di incidenti: "Pronti ad accogliere ogni bisogno"

Aiuto gratuito e sostegno psicologico e pratico alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari: l’associazione 2NOVE9 ha ora una sede a Baranzate. A seguito della convenzione stipulata con il Comune di Baranzate e grazie alla collaborazione con l’associazione La Rotonda, 2NOVE9 Associazione vittime incidenti stradali - Aps dispone di uno sportello operativo in via Gorizia. Qui sarà possibile incontrare gratuitamente gli specialisti e i professionisti di 2NOVE9 per l’orientamento e i servizi post incidente. Sono previsti assistenza legale e psicologica per vittime e familiari, orientamento protesico avanzato, con soluzioni per il contrasto al dolore cronico e orientamento al reinserimento nel tessuto sociale attraverso oltre centoventi attività sportive paralimpiche.

La sede operativa consentirà quindi di rispondere all’esigenza crescente dell’utenza, a completamento dei servizi già offerti in coordinamento con le professionalità degli uffici comunali. "Tengo a ringraziare il presidente dell’associazione Roberto Cancedda e tutta la squadra di 2NOVE9 per la loro presenza a Baranzate", spiega il sindaco di Baranzate Luca Elia.

"Ricordiamo che in caso di incidente stradale è importante intervenire con tempestività – raccomandano dall’associazione –. Non affidatevi a realtà conosciute solo per avere come fulcro le proprie capacità di richiesta di denaro, che verranno esercitate anche nei vostri confronti: la loro notorietà è data dalla parte dei risarcimenti alle vittime che viene utilizzata per campagne pubblicitarie sui social o negli ospedali. Queste realtà alla fine vi presenteranno un conto salato per la vostra scelta, togliendovi la possibilità economica di acquistare protesi migliori per camminare oppure supporti che potrebbero migliorare la qualità di vita della vostra famiglia o, ancora, tenendovi all’oscuro di importanti servizi poiché non di loro interesse".

L’associazione 2NOVE9 è l’unica realtà italiana ad avere protocolli diretti con prefetture, istituzioni locali e rappresentanze consolari di numerosi Stati, aggiunge l’associazione. Per una valutazione del proprio caso e assistenza in maniera completamente gratuita è possibile rivolgersi in via Gorizia 85 nel Gorizia Point dell’associazione La Rotonda. Per emergenze e intervento entro le 24 ore è possibile contattare a qualsiasi ora del giorno o della notte i seguenti recapiti: 3466921659 - 3518866357 - 3408910083 - 2nove9bikerscare@gmail.com