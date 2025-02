Sos slot a San Donato. L’ordinanza stacca la spina. Spente all’ora dei pasti

Gioco d’azzardo: arriva un’ordinanza a San Donato Milanese con restrizioni all’utilizzo delle slot machine negli esercizi pubblici in tre fasce orarie individuate come tradizionalmente e culturalmente dedicate alle relazioni familiari. Ovvero, dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21. Le violazioni sono punibili con sanzioni amministrative da 25 euro a 500 euro. I volumi di denaro investiti nel gioco d’azzardo nel territorio cittadino hanno raggiunto cifre allarmanti.

Nel 2023 nella sola San Donato Milanese sono stati spesi circa 59 milioni di euro, di cui 21 milioni nel gioco fisico (gratta e vinci, lotterie con i tagliandi) e 38 milioni di euro nel gioco online. Una cifra tale da spingere l’Amministrazione ad adottare un nuovo regolamento per prevenire e contenere la diffusione del gioco in città e ad avviare anche la campagna di sensibilizzazione denominata: “Non ti azzardare! Liberi dal gioco d’azzardo“.

"Prosegue il nostro impegno - spiega l’assessora al Welfare Francesca Micheli - per affrontare con serietà ed efficacia una piaga sociale in grado di colpire trasversalmente e con gravi conseguenze personali, familiari, economiche e sociali una comunità come la nostra. Per contrastare il gioco d’azzardo, stiamo lavorando di concerto con gli altri Comuni del distretto, dove si proseguirà con l’emissione delle ordinanze, creando così un territorio più esteso dove, in alcuni orari, non sarà possibile usare i dispositivi per il gioco d’azzardo".

"È nostra ferma intenzione proteggere - conclude il sindaco Francesco Squeri - i nostri concittadini dai rischi legati al gioco d’azzardo utilizzando tutti gli strumenti di prevenzione e tutela a nostra disposizione". Milano è maglia nera per il gioco di azzardo: 65mila giocatori patologici e un volume di puntate online pro capite pari a 864 euro. 110 i milioni di euro spesi solo nell’hinterland milanese, secondo l’ultima indagine.