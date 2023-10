Sos condomini, il 70% è da riqualificare: "Impatto economico mostruoso"

Sette condomini su dieci, a Milano, "dovranno essere completamente riqualificati, con un impatto economico mostruoso". Il 70% delle abitazioni in città è stato costruito infatti tra gli anni ’70 e ’80, ed è necessario quindi un adeguamento nel segno dell’efficienza energetica e della sicurezza. Uno scenario delineato ieri da Leonardo Caruso, presidente di Anaci Milano, l’associazione degli amministratori di condominio che si è riunita in assemblea agli East End Studios di via Mecenate. "Da parte del governo – ha aggiunto Caruso – serve una programmazione a lungo termine". Come ha sottolineato Caruso, non c’è soltanto il tema della riqualificazione energetica al centro del superbonus, "ma anche quello che riguarda l’accessibilità e la sicurezza della casa". Il presidente nazionale Anaci, Francesco Burrelli, davanti agli oltre 1200 amministratori di condominio presenti ha posto l’accento sulla necessità di "un modello digitale delle case dove abitiamo" sfruttando le tecnologie per "controllare tutti i parametri che ci servono per vivere bene e in salute". Il presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, si è reso disponibile a "un protocollo per comprendere come utilizzare al meglio le potenzialità che ci sono sul territorio", visto che con la riforma Cartabia "l’amministratore di condominio diventa un consulente del giudice".

L’assessore regionale all’Ambiente, Giorgio Maione, ha annunciato "una nuova legge regionale sul clima, dove il tema smart building e smart city farà parte delle strategie per ridurre emissioni e gas climalteranti". In campo per "la svolta dal punto di vista ambientale ed economico che i palazzi, popolari e privati, stanno vivendo" anche l’assessore alla Casa del Comune, Pierfrancesco Maran. Una sfida legata anche al Pnrr che ieri ha visto una nuova tappa. Sono stati infatti aggiudicati i lavori per il nuovo commissariato della Polizia di Stato in via Newton 15, quartiere San Siro, e per la struttura destinata ad accogliere persone fragili in via Pianell 15.

A.G.