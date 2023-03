"Sono stati 10 anni irripetibili" La sindaca passa in Regione

di Roberta Rampini

Avvio del procedimento di contestazione di incompatibilità della carica di sindaco e dimissioni dalla carica di vicesindaco della Città Metropolitana di Milano, per Michela Palestra, neo eletta consigliera regionale per la lista Majorino Presidente. Il procedimento aperto martedì sera in consiglio comunale si concluderà il 20 aprile con il via libera definitivo alla delibera di decadimento dalla carica di primo cittadino. Tre settimane dopo, il 14 e il 15 maggio, l’appuntamento con le urne per le elezioni amministrative che daranno alla città di Arese un nuovo sindaco. "Per me stasera, si chiudono 10 anni di impegno totalizzante, senza risparmio, 10 anni meravigliosi ed irripetibili - ha dichiarato visibilmente commossa Palestra -. Dentro il nostro Comune sono cresciuta, ho passato 10 anni della mia vita: momenti belli e forti, momenti dolorosi, giornate esaltanti e giornate di crisi, ma tutto sempre con l’entusiasmo, la passione e l’amore per la mia città che hanno reso questa esperienza sorprendentemente unica. Fare il sindaco della propria città è un privilegio, un onore e io sono grata di aver avuto questa opportunità.

Nulla avrei potuto fare se in questi anni non fossi stata supportata, aiutata, se non avessi avuto la piena fiducia della squadra di governo e della maggioranza". Ieri mattina, invece, le dimissioni da vicesindaco di Città Metropolitana e la nomina da parte del sindaco metropolitano, Giuseppe Sala, di Francesco Vassallo, come nuovo vicesindaco. Il sindaco di Bollate al secondo mandato, era stato finora consigliere delegato all’organizzazione e personale, sviluppo economico, marketing territoriale, digitalizzazione e semplificazione. Assumerà anche le deleghe di Palestra (Pianificazione Territoriale e Piano Strategico) e dell’altro consigliere delegato eletto in consiglio regionale, Simone Negri (Ambiente e Legalità). "Ringrazio il sindaco Sala per la fiducia che mi ha voluto accordare, assegnandomi questo compito. Cercherò di svolgerlo al meglio delle mie capacità - ha commentato Vassallo -. Voglio ringraziare Michela Palestra e Simone Negri. Michela in particolare modo per l’assegnazione al nostro Ente dei fondi nell’ambito del Pnrr. Simone per l’impegno e la professionalità nella gestione di una delicata delega come quella all’ambiente. Per il futuro dobbiamo cercare di essere sempre più incisivi soprattutto per quanto concerne l’attività che possiamo mettere in campo a favore tutti i Comuni dell’area metropolitana milanese".