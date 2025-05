Solaro e l’innovazione che guarda al futuro: alla scoperta della logistica automatizzata

Gli alunni della 3^C si sono recati nell’azienda Sew Eurodrive in merito al progetto “Orientamento”. A Solaro, una cittadina di poco più di tredicimila abitanti, infatti, si trova questa multinazionale tedesca che ha saputo creare un legame tra la logistica, sempre più necessaria in qualsiasi settore, e l’automazione. La sede principale si trova in Belgio e ce ne sono altre in tutta Europa ma qui, a Solaro, nel corso degli anni, sono state molte le trasformazioni che hanno permesso all’azienda di essere sempre al passo con i tempi e sempre più competitiva.

All’interno lavorano circa 200 persone e sono tutte molto motivate e sempre aggiornate perché, in questo campo, bisogna essere sempre pronti a cogliere le novità!

Quali sono i punti di forza di questa ditta? Innanzitutto il fatto che gli ordini siano digitali in modo da seguire tutti i passaggi e lo stato dell’ordine che, così, è sempre tracciabile. Fondamentali sono i banchi di lavoro mobile, vere e proprie “isole” che comunicano con le macchine e rendono i passaggi veloci e controllati.

In Sew Eurodrive la logistica ricopre un ruolo fondamentale dove in ogni momento si studiano nuovi metodi per rendere il processo non solo veloce ma anche riuscendo a sostenere il minor costo possibile.

È questa la filosofia di un’azienda che è sempre più importante a livello internazionale.