Soggiorni climatici, è flop. Aderiscono solo 17 anziani

Diciassette partecipanti contro gli 84 dell’anno scorso. Flop totale per la nuova organizzazione dei viaggi climatici per gli anziani, che quest’estate ha avuto l’adesione solo di un quinto della platea storica. Dopo anni, l’amministrazione ha deciso di cambiare le modalità di gestione e organizzazione, affidandosi a un’agenzia turistica di Vicenza. Il soggiorno proposto è di 9 notti tutto compreso all’inizio di settembre a Igea Marina con un numero massimo di 50 partecipanti. "Aumentiamo la possibilità di usufruire di questo servizio, diamo un’opportunità ai più bisognosi, istituendo anche fasce isee per i contributi comunali", aveva spiegato l’amministrazione.

Tuttavia, la proposta non è piaciuta. Per lo scaglione Isee da 0 a 5mila euro era previsto un aiuto pari al 50% della spesa totale di 675 euro: in questa fascia gli iscritti sono stati appena 2. Un solo partecipante per la fascia 5mila/10mila euro, un altro per quella successiva fino a 15mila, due adesioni per lo scaglione fino a 20mila e 11 partecipanti oltre i 20mila euro di Isee (quelli che pagano per intero il soggiorno). Dal 2018 l’organizzazione dei viaggi per anziani era affidata alla Proloco tramite una convenzione con il Comune di circa mille euro all’anno come contributo per l’organizzazione dell’iniziativa. Questo modalità era stata confermata anche dal commissario prefettizio. "Si è esclusa la Proloco, scegliendo un’agenzia turistica di Vicenza con un affidamento diretto, senza chiedere altri preventivi o proposte - denuncia Dania Perego, capogruppo della Lega ed ex assessore alla Cultura e alle Associazioni -. Con la Proloco la proposta per glia anziani era nettamente migliore e più completa, era elaborata da un’agenzia turistica di Cologno e aveva ottenuto un totale di 84 adesioni anche con costi di gran lunga maggiori rispetto a quella di quest’anno fatta dal Comune“. La.La.