Social network. La Lombardia sempre leader

Razzante*

Proprio in questi giorni si celebra il venticinquesimo anniversario della legge 150 sulla comunicazione pubblica e istituzionale, che ha potenziato il dialogo tra cittadini e istituzioni. Nel frattempo, però, quel dialogo si è evoluto e oggi si sviluppa soprattutto in Rete. Non a caso si parla sempre più spesso di cittadinanza digitale. È dunque fondamentale che le pubbliche amministrazioni si attrezzino per attivare canali web e social in grado di soddisfare al meglio le istanze dei cittadini e di coinvolgerli costantemente nelle scelte che riguardano l’erogazione di beni e servizi. Da questo punto di vista la Lombardia si conferma in testa alla classifica delle regioni "più capaci di parlare con i propri cittadini" attraverso i social media. Una posizione consolidata, che si ripete per il quarto anno consecutivo, secondo le rilevazioni di DeRev, società di comunicazione digitale. Al secondo e terzo posto figurano Liguria e Campania. La classifica viene stilata da un algoritmo che prende in considerazione i principali parametri dell’efficacia della comunicazione social, come presenza e qualità del presidio sulle piattaforme (sono state prese in esame Facebook, Instagram, TikTok e X), ampiezza della community in valore assoluto e in relazione alla popolazione regionale, numero di contenuti e frequenza di pubblicazione, coinvolgimento dei follower ed engagement. "Un risultato importante – commenta il presidente della Regione, Attilio Fontana – che per l’ennesimo anno premia il nostro modo di lavorare. Da sempre, sui canali social di Regione Lombardia e di Lombardia Notizie, puntiamo su una comunicazione che mira innanzitutto a raggiungere i cittadini, informandoli e coinvolgendoli nelle nostre azioni quotidiane. Confermare questo primato ci dice che la strada intrapresa è quella giusta".

*Docente

di Diritto dell’informazioneall’Università Cattolica

di Milano