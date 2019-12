Milano, 30 dicembre 2019 - Le belle giornate non fanno bene all'aria. In aumento le polveri sottili a Milano e provincia. Ieri, domenica 29 dicembre, nelle centraline di monitoraggio attive nel capoluogo meneghino sono stati superati i i limiti di 50 microgrammi di Pm10 per metro cubo d'aria. In particolare, secondo i rilievi di Arpa, ieri a Milano-Marche si sono toccati i 71 microgrammi di Pm10 per metro cubo di aria analizzata, si è scesi a 69 a Milano-Senato e a 59 a Milano-Pascal.

Triste primato per la centralina di Pioltello-Limito che ha registrato i 77 microgrammi di Pm10 per metro cubo d'aria analizzata. La situazione non è migliorata in provincia. A Magenta si è arrivati a 73 microgrammi di Pm10 per metro cubo di aria, a Turbigo a 67. Sotto la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo c'è Cassano d'Adda dove la centralina si è fermata a 46.