Sito dell’ex Ceca in fumo. Strada chiusa, si indaga

Un edificio semidistrutto e pericolante e indagini in pieno corso: un’ipotesi, quella dell’atto vandalico. È spettrale, a quasi 48 ore dalla fine delle lunghe operazioni di spegnimento, lo scenario in via Galilei, a Seggiano di Pioltello, dove un maxi incendio ha devastato l’altra sera lo stabile dell’ex Ceca. Il capannone dismesso dell’ex azienda chimica, inattiva da anni, è divorato dalle fiamme. Una delle pareti fronte strada è imbarcata e a rischio crollo, la via su cui affaccia resta interdetta al transito mezzi. Al momento del divampare delle fiamme, nell’edificio non si trovava nessuno. I timori della prima ora vi erano, e legittimi: nella zona, in passato, si è intervenuti più volte per occupazioni abusive o intrusioni. L’indagine prosegue, coordinata dai carabinieri. L’ipotesi dell’atto vandalico la maggiormente quotata. All’interno del complesso alcuni locali erano rimasti adibiti a deposito di mobili o vecchi macchinari. Di qui, stando alle prime risultanze delle indagini, si sarebbero propagate le fiamme. M.A.