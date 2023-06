Sindaco Sala a scuola: un abbraccio gigante da 500 bambini

Una “lezione“ particolare per i bambini della scuola primaria Dal Verme dell’Istituto comprensivo Confalonieri al quartiere Isola, ieri mattina. Tra i banchi si è seduto il sindaco Giuseppe Sala in persona che ha ascoltato i piccoli e risposto alle loro domande: com’è la sua vita da sindaco? Com’è nata la sua passione per la politica? Curiosi anche di sapere quante lettere Sala riceva al giorno e se sia lui a rispondere personalmente. Un botta e risposta che ha incantato i giovanissimi interlocutori, i quali hanno posto quesiti legati anche alla città e all’ambiente: quando aprirà il parco dello Scalo Farini? Cosa pensa di fare per limitare il traffico? Quali interventi sono in atto per il rispetto dell’ambiente nella nostra città e cosa si può fare per avere una città più pulita? E sono solo alcuni dei quesiti che i ragazzini (in totale 500, tra elementari e medie) gli hanno rivolto. In collegamento anche gli studenti dei plessi distaccati Crespi, Govone e Pavoni. Sala ha raccontato anche della sua passione per la bicicletta e lo sport in generale, annunciando che sabato sarà a Istanbul per la finale di Champions. E prima di congedarsi il sindaco ha espresso un desiderio: "Adesso voglio un abbraccio gigante da tutti voi". Subito esaudito da centinaia di bambini e ragazzi. Un bagno di folla speciale, prima di tornare ai suoi impegni istituzionali.

M.V.