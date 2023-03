Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposano: data, matrimonio e gelosie

Simona Ventura e Giovanni Terzi al Festival del Cinema di Venezia

La conduttrice televisiva Simona Ventura e il giornalista e scrittore milanese Giovanni Terzi hanno annunciato che si sposeranno, assicurando che c’è già una data per il matrimonio. Tuttavia, per ora la coppia preferisce non rivelare il giorno, che sarà rivelato – dichiara Terzi in un’intervista al Corriere della Sera – “solo a ridosso” della cerimonia.

I due stanno insieme da ormai cinque anni e sembra che lo progettino da diverso tempo: “Avevamo definito le date tre volte. La prima, scoppiò il Covid. La seconda, ci fu la nuova ondata. L’anno scorso la guerra”, dice lo scrittore. Quello che si sa è che la cerimonia non sarà a Milano: a dirlo è la futura sposa.

Hanno però detto i nomi dei testimoni: per Terzi sarà l’amico del cuore Marco Di Terlizzi mentre per la Ventura probabilmente Paola Perego: “Lei è forte dei 25 anni di rapporto con Lucio e mi può dare dei consigli”, racconta Simona.

Nell’intervista, Terzi ha rivelato anche di aver conosciuto Simona un mese prima della morte della sua prima moglie, nonché madre di suo figlio Ludovico: “ Arrivavo da dei fallimenti giganteschi. Io che sono astemio mi scolai a canna una bottiglia di vino. Mi sentii male e dissi: spero di non risvegliarmi. Poco dopo è arrivata lei”.

Da allora, non si sono mai separati e la coppia non sembra avere avuto grosse crisi. Nessuno dei due dice di essere geloso dell’altro anche se Simona scherza dicendo che “se mi salta la mosca al naso allora lo divento”. Giovanni, d’altra parte, dice di avere un buon rapporto con tutti gli ex della compagna: “sono persone simpatiche, e poi se Simona li ha amati un motivo ci sarà. Soltanto nei confronti di una persona non ho alcuna simpatia: chi le ha fatto male non può starmi simpatico”.