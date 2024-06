Simona Ventura e Giovanni Terzi, la festa a Milano prima delle nozze: look e invitati

Milano, 27 giugno 2024 – Doppio party a Milano per Simona Ventura e Giovanni Terzi. Ieri sera, 26 giugno, la coppia celebrato il compleanno del giornalista e scrittore, ma soprattutto ha iniziato i festeggiamenti in vista del matrimonio, che si terrà il prossimo 6 luglio al Grand Hotel di Rimini. Ma dove si è tenuto l’evento? Com’erano vestiti i futuri sposi e chi c’era tra gli invitati? Ecco qualche curiosità, immortalata da chi ha partecipato e ha postato sui social i momenti più belli ed emozionanti.

La location

La festa si è tenuta al Gadames 57, in zona Certosa-Villapizzone a Milano, una location che ospita eventi e convention: quattro piani per un totale di 4.600 metri quadrati e terrazza panoramica. L’evento è stato curato dal famoso wedding planner Enzo Miccio che si è occupato di tutto, dagli inviti all’arredo, dagli abiti alla scenografia. Non è mancata neppure un torta di quattro piani nei colori pastello giallo e arancione con in cima la scritta ‘Love’.

I look dei futuri sposi

Per la serata, Simona Ventura si è presentata con un nuovo look: un caschetto biodissimo, opera del suo hairstylist di fiducia, Roberto Farruggia. L’abito? Un completo firmato Atelier Emé con giacca e pantalone a zampa in pizzo bianco e sandali dello stesso colore, mentre Giovanni Terzi ha scelto un completo sartoriale blu, camicia bianca e scarpe nere.

Simona Ventura e Givanni Terzi (Foto Instagram Sapirro)

La serata

Dopo un video emozionale, Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno fatto il loro ingresso a ritmo di musica scendendo da una lunga scalinata. Poi sul palco, davanti ai loro invitati, hanno ringraziato tutti: “Abbiamo avuto tanti ostacoli, ora siamo qui. Questa non è una festa di matrimonio, è una festa e basta. Grazie a tutti gli amici che sono qui questa sera, dobbiamo mangiare e dobbiamo bere”, ha detto la presentatrice tv.

Gli invitati

Come era stato annunciato dalla futura sposa, gli invitati sarebbero stati circa mille. Dalle immagini apparse sui social, erano presenti personaggi noti dello spettacolo, amici e parenti della coppia.

Paola Barale, Alba Parietti ed Eleonora Daniele (Foto Instagram)

Tra loro, Alba Parietti, in ‘total black’. La conduttrice televisiva ha sfoggiato un abito ton sur ton impreziosito da brillantini, giacca over composta da piume total black. La giornalista Eleonora Daniele ha invece indossato un abito lungo giallo a sirena ricoperto con decorazioni floreali di brillantini. In blu Sonia Bruganelli: una mise total blue navy che dona un tocco leggermente vintage. Mentre Antonella Elia ha optato per un gonnellone lungo e ampio nero con decorazioni di rose bianche, e un top nero luccicante.

Antonella Elia (Foto Instagram)

Per Giulia Salemi un abito midi beige, impreziosito da uno spacco laterale e per il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli un completo in lino sartoriale total white. Presenti anche Paola Barale, Paola Caruso, Raffaella Fico con la figlia, Luisa Corna, Daniele Battaglia e Nadia Venturini.

Giulia Salemi, Simona Ventura e Pierpaolo Petrelli (Foto Instagram)

Incerta la presenza di Paola Perego: non è comparsa nelle foto e video che circolano del party. Pochi giorni fa il marito Lucio Presta è stato vittima di un gravissimo incidente.

Le nozze

Le nozze si terranno al Grand Hotel di Rimini, luogo del cuore della coppia, il prossimo 6 luglio. Quel giorno, accanto alla coppia ci saranno solo i familiari e gli amici più cari. Il “sì” arriverà nel pieno dei festeggiamenti per la Notte Rosa, che ogni anno porta nella città romagnola numerose persone.

Il compleanno di Giovanni Terzi

La festa prematrimoniale si è svolta nel giorno del compleanno del futuro sposo, che ha compito 60 anni. In mattinata, Simona ha postato sul suo profilo sociale il video in cui lui le ha chiesto la mano in diretta tv, a ‘Ballando con le stelle’, e ha scritto: “Oggi è il primo dei 10 giorni che ricorderemo, ameremo e proteggeremo per tutta la nostra vita. Uniremo per sempre i nostri percorsi, i nostri progetti le nostre affinità elettive. L’abbiamo scelta insieme Giovanni Terzi perché oggi è anche il tuo compleanno! Sei vita, amore, guida, protezione, energia. Ti amo infinitamente”.

Simona Ventura e Giovanni Terzi (Foto instagram)

Lui ha risposto: “Ed oggi sono sessant’anni! Sì proprio oggi che con Simona Ventura abbiamo deciso di iniziare a festeggiare la nostra unione in matrimonio. Sessant’anni iniziano ad essere un bel traguardo soprattutto guardandomi indietro e vedendo quanti avvenimenti sono capitati nella mia vita. Avvenimenti che mi hanno sicuramente cambiato, trasformato e reso (nel bene e nel male) la persona che sono oggi. Se c’è una frase che mi rappresenta e che mi è costantemente di monito è quella di George Bernard Shaw la vita non è trovare se stessi. La vita è creare se stessi. Buona vita a tutti”.

Anche la sorella della Ventura, Sara ha pubblicato il suo messaggio per il cognato: “Sei entrato nelle nostre vite come un raggio di sole in una giornata uggiosa… Ti sei fatto voler bene fin da subito… #noiuno… Hai fatto di un motto uno stile di vita e lo hai trasmesso anche a tutti noi includendoci sempre… Tanti auguri di buon compleanno a te Giovanni Terzi che anche oggi con Simona Ventura festeggi insieme a tutti noi… ti voglio bene sempre e per sempre!!!”.