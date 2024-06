Simona Ventura e Giovanni Terzi, festa pre matrimonio a Milano: “Uniremo per sempre i nostri percorsi”

Milano, 26 giugno 2024 – “Oggi è il primo dei 10 giorni che ricorderemo, ameremo e proteggeremo per tutta la nostra vita. Uniremo per sempre i nostri percorsi, i nostri progetti le nostre affinità elettive. L’abbiamo scelta insieme perché oggi è anche il tuo compleanno! Sei vita, amore, guida, protezione, energia. Ti amo infinitamente”. Sono queste le parole di Simona Ventura, in un post su Instagram, a corredo di una fotografia che la immortala mentre bacia il suo compagno Giovanni Terzi. Un messaggio per il futuro marito nel giorno in cui compie gli anni e in cui andrà in scena la maxi festa pre matrimonio a Milano.

Simona Ventura e Giovanni Terzi (Foto instagram)

Immediata la risposta del giornalista e scrittore: “Amore mio sai sempre stupirmi dal primo momento in cui apri gli occhi alla sera in cui andiamo a coricarci . Sei l’essenza della mia vita e con il cuore in gola dall’emozione ti dico Ti amo da sempre e per sempre”.

Diversi i commenti degli amici della coppia. “Auguri meraviglie”, ha scritto Francesca Senette, seguita da Giovanni Civitillo: “Auguri”. Emoticon di cuoricini e torte, invece, da parte di Saturnino. E poi i follower: “Mi sono emozionata, alla nostra età l’amore è qualcosa di profondo”, ha scritto Susy. Seguita da Anna: “Auguri e viva l’amore per chi lo trova ad ogni fase della vita” e Tiziana: “Siete speciali”.

Il party a Milano

La festa pre matrimonio – curata dal famoso wedding planner Enzo Miccio – si terrà in pieno centro a Milano, oggi, mercoledì 26 luglio e chiamerà a raccolta numerosi invitati ad alto tasso di celebrità. “Siamo sui mille”, ha anticipato la Ventura, un paio di settimane fa, ospite a ‘È sempre mezzogiorno’, programma condotto da Antonella Clerici. E ha rivelato che si tratterà di un grande evento quasi hollywoodiano: “Avremo diversi look. Enzo Miccio sta curando il tutto. Non voglio essere sobria, non è da me. Essendo donna di spettacolo, voglio essere spettacolare”.

Il matrimonio a Rimini

Dopo il party milanese, la coppia si sposterà in Romagna. La location scelta per l’attesissimo “sì” è il Grand Hotel di Rimini, luogo tanto caro a Federico Fellini, ma anche alla coppia. La cerimonia si terrà il prossimo 6 luglio, nel pieno dei festeggiamenti per la Notte Rosa, che ogni anno porta nella città romagnola numerose persone. Ma sarà riservata ai familiari e agli amici più stretti.

I testimoni

Chi saranno i testimoni degli sposi? Per Giovanni Terzi, il suo migliore amico, Marco Di terlizzi. Mentre, per Simona Ventura è l'amica Paola Perego. Anche se, la presenza di quest’ultima potrebbe essere messa a rischio dopo il gravissimo incidente del marito Lucio Presta.