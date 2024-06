Simona Ventura e Giovanni Terzi, a Milano il party prima del matrimonio: quando, dove e gli invitati

Milano, 25 giugno 2024 – Il conto alla rovescia è partito: Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposeranno il prossimo 6 luglio. La coppia è insieme da sei anni e vive a Milano, città del futuro sposo.

Dopo la proposta di nozze, in diretta su Rai1, durante il programma ‘Ballando con le Stelle, il tanto atteso giorno è alle porte. La location scelta è il Grand Hotel di Rimini, luogo tanto caro a Federico Fellini, ma anche alla coppia. Il “sì” arriverà nel pieno dei festeggiamenti per la Notte Rosa, che ogni anno porta nella città romagnola nuemrose persone. Ma prima ci sarà un party pre nozze a Milano. E questo, a differenza della cerimonia a Rimini riservata ai familiari e agli amici più stretti, avrà tantissimi ospiti.

Simona Ventura e Giovanni Terzi, il 6 luglio si sposano, ma prima c'è un party a Milano

La festa pre matrimonio – curata dal famoso wedding planner Enzo Miccio – si terrà in pieno centro a Milano, mercoledì 26 luglio e chiamerà a raccolta numerosi invitati ad alto tasso di celebrità, anche se la lista èassolutamente top secret. “Siamo sui mille”, ha anticipato la Ventura, un paio di settimane fa, ospite a ‘È sempre mezzogiorno’, programma condotto da Antonella Clerici. E ha rivelato che si tratterà di un grande evento quasi hollywoodiano: “Avremo diversi look. Enzo Miccio sta curando il tutto. Non voglio essere sobria, non è da me. Essendo donna di spettacolo, voglio essere spettacolare”.

Simona Ventura e Giovanni Terzi (Foto Instagram)

Nelle settimane che precedono le nozze, più che l’evento tra Milano e Rimini, a creare dibattito è stata la decisione degli sposi di inserire l'Iban sulle partecipazioni di nozze, gesto ritenuto molto discutibile perché si chiede agli sposi un regalo attraverso un bonifico bancario. Nonostante il caos anche sui social, la coppia non ha commentato in alcun modo la scelta.

Per Simona Ventura sarà il secondo matrimonio dopo quello con Stefano Bettarini, da cui ha avuto due figli, Niccolò e Giacomo (la conduttrice ha anche un'altra figlia, Caterina, la cui adozione da single è stata possibile in quanto figlia di una parente, ndr). Il matrimonio con Bettarini è durato dal 1998 al 2008. Ora è pronta a un nuovo grande passo con Giovanni Terzi. A fianco della sposa, come testimone, ci sarà l'amica Paola Perego.

Il futuro marito della presentatrice tv ha invece alle spalle due matrimoni. Le prime nozze sono state con una donna di nome Paola, di cui non si hanno molte notizie. Da questa unione è nato Lodovico. Poi, il 3 ottobre 2008 il giornalista ha sposato Silvia Fondrieschi, con la quale aveva già avuto, nove anni prima, un figlio di nome Giulio Antonio. Adesso le nozze con Simona Ventura, il testimone sarà il suo migliore amico, Marco Di Terlizzi.

Simona Ventura e Giovanni Terzi fanno coppia ormai dal 2018. Da quel primo incontro ad una cena tra amici, i due hanno iniziato a frequentarsi e non si sono più lasciati. Progettavano il matrimonio da diverso tempo: “Avevamo definito le date tre volte. La prima, scoppiò il Covid. La seconda, ci fu la nuova ondata. L’anno scorso la guerra”, aveva raccontato il giornalista e scrittore.

Giovanni Terzi e Simona Ventura in posa per un selfie sulla spiaggia di Rimini

Per la quarta volta serviva assolutamente una vera proposta di nozze, che è avvenuta in diretta tv a ‘Ballando con le stelle’, nell'edizione in cui entrambi hanno partecipato come concorrenti: “Volevo dire una cosa a Simona, che è la donna della mia vita, la donna che mi ha cambiato la vita, accogliendo anche tutti i miei difetti. Se il 6 luglio, vuoi diventare mia moglie…”. Risposta positiva di Simona e subito al via con l'organizzazione.