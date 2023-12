Chi è Giovanni Terzi, che ha chiesto la mano di Simona Ventura in prima serata su Rai1

Milano – “Vorrei dire una cosa a Simona, che è la donna della mia vita, è la donna che mi ha cambiato completamente la vita. E l’ha cambiata accogliendo tutti i miei difetti… il 6 di luglio vuoi diventare mia moglie?”.

Tanta e emozione e qualche lacrima, ieri sera in prima serata su Rai1 a “Ballando con le stelle”, quando Giovanni Terzi (che partecipa alla gara con la ballerina Giada Lini) ha chiesto la mano di Simona Ventura, anche lei concorrente, davanti ai genitori della presentatrice, alla padrona di casa Milly Carlucci e a milioni di telespettatori. Una scena molto commovente, che ha regalato qualche momento di amore e dolcezza al programma altrimenti sempre piuttosto movimentato. Ma chi è Giovanni Terzi, l’uomo che dal 2018 ha rubato il cuore della conduttrice 58enne? Vediamolo insieme.

Scrittore, giornalista, architetto.

Terzi è nato a Milano il 26 giugno del 1964, ha un anno in più della compagna. Il padre Antonio Giovanni Battista Terzi è stato giornalista e vicedirettore del Corriere della Sera. E il figlio Giovanni, che si laurea in Architettura al Politecnico di Milano e lì insegna, segue anche le orme del padre nel mondo della carta stampata collaborando con Il Giornale, Libero e Il Tempo.

Nel corso degli anni ha partecipato a programmi come "Mattino Cinque" con Federica Panicucci, "Storie vere" con Eleonora Daniele e, in anni più recenti, di "Unomattina", presenza della rubrica "Ricomincio da me".

La discesa in politica.

Dal il 2006 e il 2011 diventa assessore al Commercio, moda, design ed eventi del Comune di Milano con Letizia Moratti sindaco. Nel corso degli anni Giovanni Terzi è più volte ospite di programmi televisivi e radiofonici.

La malattia.

Ospite al programma di Rai 1 "Storie italiane", Giovanni Terzi nel 2021 ha parlato della malattia che lo affligge, la dermatomiosite amiopatica, una malattia degenerativa e genetica che ha colpito la mamma prima di lui. Al momento la patologia è tenuta sotto controllo con le terapie, ma ha portato al giornalista altri problemi collaterali come il diabete e problemi respiratori, che potrebbero portarlo addirittura ad aver bisogno in futuro di un trapianto di polmoni.

La vita sentimentale.

Terzi ha già alle spalle due matrimoni. Le prime nozze sono state con una donna di nome Paola, di cui non si conoscono molte notizie. Da questa unione è nato Lodovico. Il 3 ottobre 2008 il giornalista ha sposato Silvia Fondrieschi, con la quale aveva già avuto, nove anni prima, un figlio di nome Giulio Antonio. La cerimonia è stata celebrata da Letizia Moratti.

La storia con Simona Ventura.

Nel 2018 Terzi e Ventura iniziano a frequentarsi. In una recente intervista al Corriere della Sera Terzi ha rivelato anche di aver conosciuto Simona un mese prima della morte della sua prima moglie, nonché madre di suo figlio Ludovico: “ Arrivavo da dei fallimenti giganteschi. Io che sono astemio mi scolai a canna una bottiglia di vino. Mi sentii male e dissi: spero di non risvegliarmi. Poco dopo è arrivata lei”. I due stanno insieme da ormai cinque anni e sembra che progettassero il matrimonio da diverso tempo: “Avevamo definito le date tre volte. La prima, scoppiò il Covid. La seconda, ci fu la nuova ondata. L’anno scorso la guerra”, dice lo scrittore. Ma adesso finalmente c’è una data: il 6 luglio 2024.