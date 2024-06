Simba La Rue, giornata in chiaroscuro: esce dal carcere ma rischia la conferma della condanna

Milano, 4 giugno 2024 – Il trapper Simba La Rue esce dal carcere. Il tribunale del Riesame di Milano ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato Niccolò Vecchioni, disponendo per lui l’obbligo di dimora. Simba – al secolo Mohamed Lamine Saida, ventunenne, attivo fra le province di Milano, Lecco e Como – è in carcere dall’aprile scorso, quando la corte d’Appello di Milano aveva aggravato la misura cautelare, dall’obbligo di dimora alla custodia in carcere, dopo l’incidente occorsogli al kartodromo di Rozzano.

In quell’occasione Simba aveva abbandonato l’auto incidentata contro un palo e se l’era data a gambe, insieme ad alcuni amici.

Simba La Rue (Cardini)

Le motivazioni della carcerazione

I giudici (Gazzaniga-Re-Puccinelli), all’epoca, avevano evidenziato nel provvedimento di carcerazione "reiterate violazioni" gravi e una "totale incapacità di autocontrollo dell'imputato", già condannato in primo grado a 6 anni e 4 mesi nel processo (oggi udienza di appello a Milano) con al centro una sparatoria vicino a corso Como, avvenuta nel luglio di due anni fa, e a 4 anni in un altro procedimento sulla cosiddetta "faida tra trapper".

Il processo

Ci sono anche notizie meno buone sempre per Simba La Rue e per il quasi coetaneo (ha un anno in più) Baby Gang. Nel corso del processo d’Appello a Milano per la rissa nel luglio 2022 in zona corso Como in cui due giovani furono gambizzati a colpi di pistola, la sostituta procuratrice generale Daniela Meliota ha chiesto che vengano confermate le condanne subite in primo grado dai due trapper e di sei loro amici.

Baby Gang, alias di Zaccaria Mouhib, e Simba La Rue, erano stati condannati nel novembre 2023 rispettivamente a 5 anni e 2 mesi e 6 anni e 4 mesi con le accuse di rissa aggravata, porto abusivo di armi e rapina dal Tribunale insieme ad altri sei loro amici.

Gli avvocati difensori Niccolò Vecchioni, Jacopo Cappetta e Giosué Bruno Naso hanno puntato a far cadere il reato di rapina, il più grave e che pesa maggiormente nel calcolo della pena. Il collegio della terza sezione penale della Corte di appello, presieduto da Renata Peregallo, ha rinviato l'udienza al prossimo 9 luglio.