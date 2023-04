Berlusconi ricoverato di nuovo al San Raffaele: “È nel reparto di terapia intensiva”

Il leader Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Secondo quando riporta l’agenzia di stampa Adnkronos, il leader di Forza Italia sarebbe ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

L’ex presidente del Consiglio ha 86 anni e il 27 marzo era stato ricoverato, sempre al San Raffaele, a seguito di alcuni dolori. Dopo alcuni accertamenti, era stato dimesso dopo tre giorni. A gennaio 2022 aveva sofferto di infezione partita dalle vie urinarie e trattata con una forte cura antibiotica.

Quando il 30 marzo Berlusconi aveva lasciato l’ospedale accompagnato dalla compagna Marta Fascina, aveva salutato giornalisti e curiosi ed era tornato ad Arcore. Forza Italia, proprio in questi giorni, sta attraversando una fase di transizione molto delicata, con le nuove nomine che dividono il partito: da una parte il cerchio vicino alla Fascina, dall’altro quello legato alla senatrice Licia Ronzulli.

I precedenti ricoveri

Non si conosce l’entità e la tipologia dei problemi che affliggono Berlusconi, ma a gennaio 2021 dovette ricoverarsi d’urgenza al Centro cardiotoracico di Monza. A decidere per il ricovero d’urgenza fu il medico di fiducia, Alberto Zangrillo, cui toccò tranquillizzare tutti.

Nel 2020, invece, dopo aver contratto il Covid-19, accusò alcuni problemi polmonari di lieve entità e nei mesi successivi venne di nuovo sottoposto a terapia ospedaliera per superare gli effetti a lungo termine del virus.

L’intervento

Quattro anni fa, era l’aprile del 2019, il leader politico, sempre al San Raffaele, era stato operato per un'occlusione intestinale. Il leader di Forza Italia inizialmente era arrivato in ospedale solo per sottoporsi ad alcuni esami ma poi, proprio dopo il responso delle analisi, si decise per un intervento in anestesia totale assistito in terapia intensiva dallo stesso Zangrillo.