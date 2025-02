Sicurezza, incontro al vertice: "Subito un commissariato"

Occhi puntati sul presidio del territorio. Nei giorni scorsi il sindaco di San Giuliano Marco Segala, insieme al comandante della polizia locale Fabio Allais, ha avuto un incontro col prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, il questore Bruno Megale e il comandante provinciale dei carabinieri Pierluigi Solazzo, sul tema della sicurezza. Il vis à vis ha fatto seguito agli eventi del 2 gennaio, quando, in alcune vie di San Giuliano, decine e decine di auto parcheggiate a bordo strada sono danneggiate da una banda di vandali. Uno dei responsabili di quell’episodio, un marocchino irregolare in Italia, è stato poi individuato dai carabinieri; in sede giudiziaria ha patteggiato e gli è stata applicata la sospensione della pena.

Nel rimarcare l’importanza di una sinergia tra le forze dell’ordine e di pene certe per fare da deterrente alla microcriminalità, "ho ribadito la necessità di operazioni volte all’espulsione di clandestini che, sempre più spesso, sono protagonisti di azioni che minano il vivere civile della nostra comunità – sostiene Segala, di Fratelli d’Italia –. Non mi piegherò mai al politicamente corretto che nega la correlazione tra immigrazione clandestina e microcriminalità". Sul territorio, "continuerà il grande impegno dell’arma dei carabinieri, della polizia di Stato e della polizia locale – prosegue il sindaco –, nonché l’interlocuzione del Comune con gli enti preposti, prefettura e questura. Avanzeremo una richiesta formale per poter avere, a San Giuliano, un commissariato di polizia. Riteniamo che la nostra città possa candidarsi a ospitare un servizio del genere, che potrebbe contribuire ad aumentare la sicurezza, da quella reale a quella percepita".

Gli appelli per un aumento della sicurezza non riguardano solo San Giuliano. Il sindaco di Melegnano Vito Bellomo ha più volte lanciato la richiesta di avere un presidio della polizia ferroviaria nella stazione Fs della propria città.

Intnto, nell’ambito delle operazioni anti-droga, a San Giuliano dall’inizio dell’anno a oggi i carabinieri hanno arrestato quattro spacciatori, sequestrando complessivamente 350 grammi di cocaina e 1,2 chili di hashish. L’ultimo a finire in manette è stato un pusher di 51 anni, trovato in possesso di oltre un chilo di hashish, sei grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e 2.250 euro in contanti.