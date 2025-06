Sicurezza. Arrivano anche i droni

Non solo nuove telecamere per presidiare i parchi. La sicurezza in città si farà anche con un drone, che è stato acquisto dal comando della polizia locale di largo Salvo D’Acquisto. Il nuovo strumento, entrato nella dotazione del corpo colognese, è munito di una fotocamera grandangolare ad alta risoluzione e di una termocamera che, grazie al sensore a infrarossi, consente di acquisire immagini e video anche in condizioni di scarsa luminosità.

"L’utilizzo di droni da parte della polizia locale rappresenta, quindi, un’opportunità volta al miglioramento di molteplici attività istituzionali – sottolineano da Villa Casati -. Pensiamo alle attività di polizia giudiziaria, finalizzate ad esempio all’accertamento e alla repressione di illeciti penali, come i reati in materia edilizia, oppure al monitoraggio del traffico e dei nodi critici viari, alle azioni di prevenzione e contrasto al degrado urbano, anche in funzione di prevenzione e di repressione degli atti vandalici. O anche alla vigilanza sulla sicurezza e integrità del patrimonio pubblico e delle aree dismesse che possono essere usate in modo improprio come discariche".

Il drone potrà essere utilizzato dai ghisa durante pattugliamenti ordinari, ma anche in servizi mirati.

La.La.