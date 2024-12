Sicurezza, arriva il taser per la polizia locale

Arriva il Taser per la polizia locale. Con l’approvazione del Regolamento per la sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte del Corpo di polizia locale, il consiglio comunale ha dato il via libera alla sperimentazione del Taser, un passo concreto per garantire maggiore sicurezza e tutela ai cittadini e supportare il lavoro delle Forze dell’ordinef. "Grande vittoria per la sicurezza. Lo strumento è fondamentale per proteggere i cittadini e gli stessi agenti impegnati sul campo - ha dichiarato il sindaco Roberto Di Stefano -.

La sicurezza non è uno slogan, ma un impegno reale e quotidiano. Per noi viene sempre prima di tutto. E nonostante il voto contrario dell’opposizione, a Sesto non si arretra di un passo - ha aggiunto il sindaco -. Noi siamo e saremo sempre dalla parte dei cittadini onesti e delle forze dell’ordine. Chi parla di dialogo, ma poi si oppone sistematicamente a ogni misura concreta per il bene della città, dimostra di avere come unico obiettivo lo sterile ostruzionismo politico. La sicurezza è una priorità, non un tema da strumentalizzare".

Il regolamento prevede l’assegnazione sperimentale del Taser, un’arma ad impulsi elettrici che rappresenta un’alternativa sicura e moderna all’uso dell’arma da fuoco, in situazioni che comportino un pericolo per l’incolumità degli operatori o di terzi. La sperimentazione, che durerà sei mesi prorogabili di ulteriori sei, avviene nel rispetto delle normative nazionali e con la collaborazione dell’Agenzia di Tutela della Salute Nord Milano, a garanzia della salute pubblica.